Kritik aus Peking Maas verteidigt Treffen mit Hongkong-Aktivist

12.09.2019, 15:07 Uhr - Außenminister Heiko Maas gibt sich unbeeindruckt: Nach der Kritik aus China an seinem Treffen mit Joshua Wong kündigt der SPD-Politiker an, auch in Zukunft Aktivisten zu treffen.

