Proteste in Hongkong "Die Menschen wollen, dass die Polizeigewalt untersucht wird"

11.08.2019, 18:44 Uhr - Am zehnten Wochenende in Folge gab es in Hongkong Demonstrationen, Straßenblockaden und erneute Zusammenstöße mit der Polizei. Was treibt die Protestler an? Einschätzungen von SPIEGEL-Reporterin Laura Höflinger.