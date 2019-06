Hongkongs Regierungschefin Lam Die schwierigste Phase ihrer Amtszeit

17.06.2019, 20:39 Uhr - Das Gesetz zu Auslieferungen an China liegt auf Eis, trotzdem dauern die Proteste in Hongkong an. Für Regierungschefin Carrie Lam wird das zum Problem - auf Unterstützung aus Peking kann sie allerdings weiter setzen.