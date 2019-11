Trauer nach Tod eines Studenten "Das hat Hongkong tief erschüttert"

08.11.2019, 20:13 Uhr - Mit dem Studenten Alex Chow betrauern die Demonstranten in Hongkong ein erstes Todesopfer. Hunderte versammelten sich am Freitagabend in dem Parkhaus, in dem der 22-Jährige ums Leben kam.