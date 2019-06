Manhattan Hubschrauber-Absturz weckt 9/11-Erinnerungen

11.06.2019, 09:49 Uhr - In Manhattan stürzte am Montag ein Hubschrauber auf das Dach eines Hochhauses. Passanten stehen unter Schock und erinnern sich an den 11.September 2001. Eine Person kam ums Leben.