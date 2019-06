Überteuertes Insulin "Wir sollten nicht unser Leben riskieren müssen, um zu überleben"

24.06.2019, 07:35 Uhr - Wer in den USA an Diabetes leidet und nicht krankenversichert ist, muss viel Geld aufbringen, um es zu überleben. Der Grund: Die Pharmaindustrie erhöht die Preise für Insulin - mit tödlichen Konsequenzen. Ein Video der New York Times