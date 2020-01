Irans Präsident besucht Soleimanis Familie "Sie haben einen Fehler gemacht"

04.01.2020, 17:36 Uhr - Begleitet von Kameras hat Irans Präsident Hassan Rohani die Angehörigen des getöteten Generals Soleimani in dessen Haus in Teheran besucht. Dabei richtete er eine deutliche Warnung an die USA.