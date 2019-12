Neue Protestbewegung in Italien Sardinen gegen Salvini

14.12.2019, 12:37 Uhr - In Italien wächst die junge Protestbewegung der sogenannten Sardinen. Sie will den Hass-Politiker Matteo Salvini in die Schranken weisen - und der weiß nicht so recht, wie er darauf reagieren soll.