Cricket-Star in Deutschland Bedroht, geflüchtet, gefeiert

08.08.2019, 10:58 Uhr - In seiner Heimat Afghanistan war Izatullah Dawlatzai Cricket-Nationalspieler und ein Star. Dann wurde er von den Taliban bedroht und flüchtete nach Deutschland. Nun will er den Kummerfelder SV in der Nähe von Hamburg zum Meistertitel führen.