J-League Iniesta sichert Kobe wichtigen Sieg

18.08.2019, 13:30 Uhr - Nach sechs Wochen hat Vissel Kobe wieder mal gewonnen. Andrés Iniesta erzielte per Strafstoß den 3:0-Endstand gegen die Urawa Reds. Das Team von Trainer Thorsten Fink, in dem Lukas Podolski erneut verletzt fehlte, kämpft in Japan gegen den Abstieg.