Neue Amateuraufnahmen vom Filmset Verfolgungsjagd mit James Bond

11.09.2019, 13:01 Uhr - Man nehme: Einen Aston Martin, eine wilde Verfolgungsjagd und eine idyllische italienische Kleinstadt und befindet sich in mitten eines James Bond-Filmsets. Ein Amateurvideo zeigt Dreharbeiten zu "No Time To Die".