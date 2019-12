Verurteilter Doppelmörder Jens Söring ist zurück in Deutschland

17.12.2019, 14:43 Uhr - Nach mehr als 33 Jahren in einem US-Gefängnis ist der verurteilte Doppelmörder Jens Söring in Frankfurt gelandet. Am Flughafen wurde er von Freunden und Unterstützern begeistert empfangen.

Zum Artikel