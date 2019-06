Hongkongs "Sargwohnungen" 30 Mieter auf 60 Quadratmetern

09.06.2019, 07:58 Uhr - Hinter den Hochhausfassaden verbirgt sich die Hoffnungslosigkeit: In Hongkong leben rund 200.000 Menschen in Verschlägen auf weniger als zwei Quadratmetern – und bezahlen dafür so viel, wie für ein WG-Zimmer in Deutschland. Eine Reportage aus den Slums der Finanzmetropole für das Projekt Globale Gesellschaft.