Expedition Antarktis Größtes Segelschiff der Welt läuft aus

10.12.2019, 07:53 Uhr - Am Sonntag ist das größte Segelschiff der Welt in Kaliningrad in See gestochen. Russland gedenkt mit der Expedition zur Antarktis dem Sieg über Hitlerdeutschland und feiert das Auslaufen der beiden Schiffe feierlich.