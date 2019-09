Sharenting "Erst fragen, dann posten, okay Mama?"

07.09.2019, 15:01 Uhr - Fotos am Strand, Videos am Spielplatz: Eltern teilen Unmengen Bildmaterial von ihren Kindern auf Social Media. Drei Heranwachsende konfrontieren ihre Mütter und beschweren sich. Zu Recht. Ein Video der "New York Times".