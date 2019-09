Klimawandel in Spitzbergen Wo die Winter immer wärmer werden

19.09.2019, 05:11 Uhr - An keinem Ort der Welt wird der Klimawandel ersichtlicher als in Spitzbergen. Seit 1970 ist hier die Jahresdurchschnittstemperatur extrem gestiegen. Die Einwohner bangen um ihre Inselgruppe, doch Touristen kommen in Scharen.