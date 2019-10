Demos gegen Syrien-Offensive "Die ganze Welt schaut zu"

19.10.2019, 23:34 Uhr - In mehreren deutschen Städten gingen am Samstag mehrere Tausend Kurden und Unterstützer auf die Straße - allein in Köln rund 10.000. Sie werfen Deutschland Untätigkeit bei der türkischen Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien vor.