Korea und Japan Taifune sorgen für Verwüstung und Tote

09.09.2019, 10:32 Uhr - Der Taifun "Lingling" hat am Wochenende in Nord-und Südkorea eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mindestens fünf Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. In Japan tobte der Taifun " Faxai". Flüge und Züge rund um Tokio wurden annulliert.