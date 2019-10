Thüringen vor der Wahl Streit um Windkraft im Wald

26.10.2019, 15:55 Uhr - Die rot-rot-grüne Regierung in Thüringen will auch Wälder als Standort für Windräder nutzen. Kurz vor der Landtagswahl sorgt das für heftigen Protest in ländlichen Regionen. CDU und AfD wittern ihre Chance. Ein Besuch in der Vorderen Rhön.