Wahlkampf in Weimar Wie ein Stadtrat in Hitlers Lieblingsstadt gegen die AfD kämpft

25.10.2019, 21:04 Uhr - Die AfD könnte in Thüringen zweitstärkste Kraft werden - für Martin Kranz unerträglich. Als Kulturmanager und Stadtrat in Weimar setzt er sich für jüdisches Leben in Thüringen ein - nach dem Anschlag in Halle wichtiger denn je, findet er.