Landtagswahlen im Osten Jubel bei Sachsen-CDU und Brandenburg-SPD

01.09.2019, 20:04 Uhr - Die CDU bleibt in Sachsen aktuellen Hochrechnungen zufolge stärkste Partei, genauso wie die SPD in Brandenburg. Trotz der Stimmverluste sind die beiden amtierenden Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD), in Feierstimmung.