League-of-Legends-Boom in Europa "Die Lionel Messis meiner Generation"

29.07.2019, 14:46 Uhr - Kein E-Sport-Spiel erfreut sich weltweit so großer Beliebtheit wie League of Legends. Lange dominierten die asiatischen Teams, jetzt strebt die europäische Liga an die Spitze. Was ist passiert?