Gewalt-Exzess in US-Knast Zellenschlösser defekt

27.05.2019, 12:48 Uhr - In einem Gefängnis in Arizona kam es über Monate hinweg zu zahlreichen Gewalttaten. Gefangene konnten unkontrolliert ihre Zellen verlassen, so eine Whistleblowerin. Als Beweis präsentierte die Angestellte eine Reihe von Videos.