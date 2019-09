Gescheiterte Flughafenblockade in London "Die Drohne fliegt nicht"

13.09.2019, 12:24 Uhr - Buchstäblich in einer Nacht- und Nebelaktion wollten Aktivisten der Gruppe "Heathrow Pause" am Freitagmorgen den Flugverkehr in London stören. Das hat allerdings nicht so recht geklappt. Das Video.