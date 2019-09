Lügde-Prozess Lange Freiheitsstrafen für Missbrauch auf Campingplatz

05.09.2019, 10:52 Uhr - Das Landgericht Detmold hat Andreas V. und Mario S. wegen vielfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde schuldig gesprochen. Sie müssen 13 und 12 Jahre in Haft - und anschließend in Sicherungsverwahrung.