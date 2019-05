70 Jahre nach Berlin-Blockade "Es war wie ein Schatz für mich"

12.05.2019, 12:28 Uhr - Anita Stapel bekam als junge Frau mitten in den Wirren der Berlin-Blockade 1948 ein Kind - die heute 91-Jährige erinnert sich bis heute an den Hunger, aber auch an die Spannung, wenn sie ein Care-Paket öffnete.