Lügen über Sex Ehrlich kommt am Seltensten

23.09.2019, 11:40 Uhr - Vier Mal Sex in der Woche, multiple Orgasmen, ewige Treue: Beim Sex wird gelogen, dass sich die Bettpfosten biegen. Wo schummeln wir am meisten - und warum? Regelmäßig wird das Sexleben der Deutschen in Umfragen durchleuchtet. Aber wie ehrlich ist das, was wir über unser Liebesleben offenbaren?

