Geister, Hexen und Opferkult Magie in Afrika

09.09.2019, 09:37 Uhr - In Afrika gehört der Glaube an Übersinnliches zum Alltag - auch bei Akademikern. In Swasiland gibt es beispielsweise ein Höchstflughöhe für Hexen. Westlichen Beobachtern erscheint dieser Kult oft befremdlich. Sehr selten erhalten sie Zugang zu Ritualen. Für diese Dokumentation durfte ein Kamerateam das Tourou Mame Ndiaré in Senegal besuchen bei einer Zeremonie für einen weiblichen Quartiersgeist.

Bitte beachten Sie: In einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden.