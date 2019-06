"Die ist häßlich" Zum 70. Geburtstag von Meryl Streep

22.06.2019, 18:14 Uhr - Von einer Holocaust-Überlebenden über einen Mode-Drachen bis zur Verlegerin: Die US-Schauspielerin hat in ihrer langen Karriere so ziemlich alles dargestellt. Und damit Millionen Zuschauer begeistert. Dabei begann ihre Karriere mit einem herben Rückschlag. Eine Video-Hommage in 70 Sekunden.