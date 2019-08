Mühlheim-Kärlich AKW-Kühlturm zum Einsturz gebracht

09.08.2019, 19:54 Uhr - Am Freitagnachmittag war es soweit: Der AKW-Kühlturm in Mühlheim-Kärlich stürzte wie geplant in sich zusammen - ohne den Einsatz von Sprengstoff.