Filmstarts "Ich tippe auf... Zombies!"

13.06.2019, 20:32 Uhr - "Das wird kein gutes Ende nehmen", sagt Adam Driver immer wieder in "The Dead Don't Die". Offen bleibt allerdings zunächst, für wen es übel enden wird in Jim Jarmuschs hochkarätig besetzter Zombikomödie. Die Filmstarts der Woche.