Filmstarts "Stell dir vor, du stirbst heute nacht..."

21.06.2019, 15:57 Uhr - Juri hat Angst zu sterben und dann auch noch das: Er begegnet dem Tod in Person. Der nimmt ihn erstmal mit auf einen Roadtrip durch die Nacht. Es sind schräge Vögel, die in Xaver Böhms surrealer Komödie auftauchen. Das und mehr in den Filmstarts der Woche.