Filmstarts Einfach machen!

20.12.2019, 14:26 Uhr - Zak hat das Down-Syndrom und er will unbedingt Wrestler werden. Er türmt aus seiner Wohngruppe, um sich zu einer Wrestlingschule durchzuschlagen. Auf dem Weg dorthin findet er einen Freund fürs Leben. "The Peanut Butter Falcon" in den Filmstarts der Woche.