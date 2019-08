Filmstarts Hollywood, knallhart

13.08.2019, 13:01 Uhr - Ein abgehalfterter Star, ein grausamer Mord und brennende Nazis: Quentin Tarantino ist zurück. Der Kultregisseur knüpft einen actionreichen Teppich aus Filmzitaten. "Once Upon A Time... In Hollywood" in den Filmstarts der Woche.