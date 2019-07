Jubel, als das Licht wieder angeht Nach Blackout in Manhattan

14.07.2019, 10:20 Uhr - Ein Stromausfall hat Manhattan in der vergangenen Nacht in Dunkelheit versetzt. Inzwischen ist das Problem gelöst, Bürgermeister de Blasio beruhigt die New Yorker. Der Vorfall ereignete sich am 42. Jahrestag des großen Blackouts.

