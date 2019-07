Aquakultur Norweger entwickeln Offshore-Fischfarm

25.07.2019, 15:18 Uhr - Speisefische werden üblicherweise in Flüssen, Seen, Fjorden oder Buchten gezüchtet, was unter zu Verschmutzung und schlechten Lebensbedingungen für die Tiere führen kann. Ein norwegisches Joint Venture will nun aufs Meer hinaus.