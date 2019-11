Rettungsschiff im Mittelmeer "Dies ist die Open Arms, hören Sie mich?"

25.11.2019, 12:38 Uhr - Das Rettungsschiff "Open Arms" darf mit fast 70 Geflüchteten nun einen italienischen Hafen anlaufen. Zuvor war die Crew tagelang mit Kindern und Kranken an Bord in rauer See unterwegs - und die Behörden antworteten nicht.