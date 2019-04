Urbi et Orbi Papst Franziskus trauert mit Opfern in Sri Lanka

21.04.2019, 15:14 Uhr - Papst Franziskus spricht von "dramatischen Ereignissen" in Sri Lanka. In seiner Osterpredigt fordert er auch ein Ende des Kriegs in Syrien und mahnt zu Gewaltverzicht in Bürgerkriegsländern.