Parteitag in Brighton Labour streitet über Corbyns Brexit-Kurs

21.09.2019, 15:13 Uhr - Der Streit über den Brexit-Kurs in der britischen Labour-Partei gewinnt an Schärfe. Im Vorfeld des Parteitags in Brighton gab es Pläne, den Vizechef der Partei abzusetzen - einen Widersacher von Parteichef Jeremy Corbyn.