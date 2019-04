Premiere der Formel W Eine Rennserie nur für Frauen

17.04.2019, 18:45 Uhr - In der Formel W treten 18 Pilotinnen gegeneinander an. Es ist eine Revolution im Motorsport: Erstmals sind Frauen in den Cockpits unter sich. Das Ziel: Eine von ihnen soll es in die Formel 1 schaffen.