Profi-Surfen in Australien Die größten Wellen seit fast 40 Jahren

28.04.2019, 15:53 Uhr - 1981 fand der erste Profi-Wettbewerb am Bells Beach statt - und nie waren die Wellen seitdem so hoch wie in diesem Jahr. Das sorgte für spektakuläre Stürze und sportliche Top-Leistungen.