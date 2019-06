Hongkong und der G20-Gipfel "Die Bundesregierung darf nicht weggucken"

27.06.2019, 19:35 Uhr - China will auf dem G20-Gipfel auf keinen Fall über die Massenproteste in Hongkong diskutieren. Doch Deutschland sollte nicht schweigen, findet China-Expertin Mareike Ohlberg - und nennt mögliche Druckmittel auf die Regierung in Peking.