Neue Recycling-Methode Zweites Leben für E-Auto-Batterien

20.12.2019, 04:43 Uhr - Wie gut die Ökobilanz von E-Autos ausfällt, hängt vor allem an der Batterie, den darin verwendeten Rohstoffen und ihrer Lebensdauer. Recycelt wird bislang nur rudimentär. Eine deutsche Firma will das ändern - und Kobalt, Lithium und Co. aus ausrangierten Batterien retten.