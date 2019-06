Auf Lampedusa beschlagnahmtes Flüchtlingsschiff Kapitänin von der Polizei abgeführt

29.06.2019, 12:52 Uhr - Die Irrfahrt der "Sea-Watch 3" mit Dutzenden Menschen an Bord ist beendet. Kapitänin Rackete steht nach der Ankunft in Lampedusa unter Hausarrest - und die Migranten an Bord durften an Land gehen.

