Seenotrettung im Mittelmeer Seehofer wirbt für Verteilung in der EU

08.10.2019, 17:03 Uhr - Horst Seehofer weist die Kritik an der Vereinbarung mit Italien und Malta zurück. Die Debatte in Deutschland sei angesichts der niedrigen Ankunftszahlen "eigentlich beschämend", sagte Seehofer beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg.