Proteste gegen neues Gesetz Härtere Strafen für Seenotretter in Italien

06.08.2019, 16:25 Uhr - Der Senat in Rom hat am Montagabend ein Gesetz gebilligt, das unter anderem Strafen in Höhe bis zu einer Million Euro vorsieht, wenn ein Kapitän mit einem Schiff unerlaubt in italienische Gewässer fährt. Dagegen regt sich Protest.

