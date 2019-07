Drei Minuten bei -110 Grad Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!

14.07.2019, 07:28 Uhr - Behandlungen in der Kältekammer nutzen vor allem Rheumapatienten. Auch Profisportler schwören auf die Wirkung der Eiseskälte. Wie fühlt sich das am eigenen Leib an? Ein Selbstversuch im Video von Christoph Seidler und Martin Sümening