Skateboarderin Sky Brown Elfjährige will Olympia aufmischen

28.09.2019, 11:58 Uhr - Mit nur elf Jahren hat Sky Brown Olympia 2020 in Tokyo fest im Blick. Dann wird die Disziplin erstmals olympisch sein – und Sky will ein Zeichen setzen: "Ich will allen Mädchen auf der Welt zeigen, was möglich ist". Das Video.