SPIEGEL TV vor 20 Jahren Trucker-Rennen auf dem Nürburgring

29.07.2019, 09:15 Uhr - Einige messen ihre Männlichkeit in Zentimetern, andere in Pferdestärken. Zur letzteren Kategorie gehören auch die Herren, die sich im Sommer 1999 zum sogenannten "Truck-Racing" am Nürburgring trafen. Der einzige Ort, an dem ein Lkw-Fahrer legal zeigen konnte, wie leicht es ist, einen tonnenschweren Sattelschlepper von null auf hundert zu beschleunigen.