Notaufnahme Uniklinik Essen "It's freaky Friday!"

09.04.2019, 10:35 Uhr - Wenn am Wochenende die Hausarztpraxen geschlossen sind, geht es hoch her in der Notaufnahme des Uniklinikums Essen. Denn immer häufiger verirren sich auch Kranke mit kleinen Wehwehchen hierher.